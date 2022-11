Govinda naam mera dialogues: vicky kaushal, bhumi pednekar and kiara advani's quirky dialogues

Finally, the makers have unveiled the trailer of the much-awaited filmGovinda Naam Mera, starring Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar and Kiara Advani.

Helmed by Shashank Khaitan, the trailer opens with Govinda (Vicky) calling out Suku (Kiara) with love, but it turns out to be his dream when his wife Gauri (Bhumi) kicks him to wake him up.

In the next scene, Gauri is seen insulting Govinda by calling him “bekaar” (useless) and introducing him to her boyfriend. On meeting her boyfriend, angry Govinda asks for a divorce, but Gauri tells him that it will cost him ₹ 2 crore.

Next, we see some romantic moments between Govinda and Suku. However, their happiness seems short-lived when Govinda and Suku discover a body at Govinda’s house.

We have some quirky funny dialogues of Govinda Naam Mera starring Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar and Kiara Advani below:

"Pehle bell pe kaise uthu" - Vicky Kaushal

"Jaise pehle laat pe uththa hai tu" - Bhumi Pednekar

"Govinda Naam Hai Mera" - Vicky Kaushal

"Ha lekin teri shakal toh Govyawali hai na tum toh waise hi bekar ho..jao" - Bhumi Pednekar

"Bekar nahi hoon..... choreographer hoon" - Vicky Kaushal

"Sir humlog choreography, jazz, salsa, hip hop, blocking, popping sab kuch karte hai sir" - Kiara Advani

"Ae Manju..chilla mat isme naa himmat nahi hai mereko goli maarne ki" - Bhumi Pednekar

"Tu CID Hai ?" - Dayanand Shetty

"Crime Patrol ka sab episode dekhti hain mein"

"Chod do pighal jayega pighal jayega" - Vicky Kaushal

"Gotya tera pighalta hain" - Dayanand Shetty

"Sab jaante murder ke baare mein police ko chodke..how sad" - Vicky Kaushal

"Phool kyun lagana tune yaha pe" - Kiara Advani

"Shraddhajanli dene ko" - Vicky Kaushal

"Mast..hot and happening" - Bhumi Pednekar

"Tu fridge mein kyun nahi jamaati baraf?" - Vicky Kaushal

"Teri girlfriend ke aage naa teri izzat jamaa dungi main" - Bhumi Pednekar