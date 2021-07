Late Dilip Kumar’s this well known ‘Rakhi’ sister mourns his death

Adv.

Veteran singer Lata Mangeshkar tweeted to express grief at the demise of Bollywood legend Dilip Kumar on Wednesday.

Tweeting in Hindi, Mangeshkar wrote: “यूसुफ़ भाई आज अपनी छोटीसी बहन को छोड़के चले गए.. यूसुफ़ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया. मुझे कुछ सूझ नहीं रहा. मैं बहुत दुखी हूँ, नि:शब्द हूँ.कई बातें कई यादें हमें देके चले गए. (Yusuf bhai is gone, leaving behind his younger sister. His demise marks the end of an era. I am heartbroken. He has left behind so many memories).”

Mangeshkar was known to tie Rakhi on Dilip Kumar’s wrist every year.

“यूसुफ़ भाई पिछले कई सालों से बिमार थे, किसीको पहचान नहीं पाते थे ऐसे वक़्त सायरा भाभीने सब छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था. ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ़ भाई कीं आत्मा को शान्ति मिले ये दुआ करती हूँ. (Yusuf bhai had been keeping unwell since the past few years and was unable to recognise anyone. During this time Saira bhabhi devoted her life and her days and nights to look after him. My pranam to this lady and I’m pray that Yusuf bhai’s soul rests in peace),” the playback legend added.

