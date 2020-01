The trailer of Ayushmann Khurrana's 'Shubh Mangal Zyada Saavdhan' is out and it is a great entertainer for al the audiences. The trailer has everything for what a perfect love story would start for.

It also has a DDLJ moment between the gay couple. It also has emotions, family drama, dirty jokes, society problems, etc. The trailer is Life and Soul of a Gay love story and it is all-time entertainer.

Also Read: 'Shubh Mangal Zyada Saavdhan' Trailer: Ayushmann Khurrana and Jitendra Kumar are the new 'GAY' couple

The dialogues from the trailer are also interesting. It gives us Zyada Saavdhan Dialogues like "Tuje kya lagta hai saathve phere par picture freeze ho jayegi “The End” Happy Ending naa beta suhagraat se tera Roadies shuru hoga kar payega task? Banega Roadie?" and many interesting dialogues.

Check out the dialogues from 'Shubh Mangal Zyada Saavdhan' below:

"Yeh nahi kehte GAY kehte hai"

"Katik ko maine pehli baar dekha tha .. meri badi hogi thi …putli aankhon ki putliyaa badi ho gayi thi…"

"Supreme Court jin pataakhon par bahas kar rahe hai naa apne aangan mein futt rahe hai"

"Shankar Tripathi bimar bahut bimar uss bimari ka naam hai Homophobia"

"Dolby bimari lagti hai?"

"Tuje kya lagta hai saathve phere par picture freeze ho jayegi..“The End”, Happy Ending naa... beta suhagraat se tera Roadies shuru hoga kar payega task Banega Roadie?"

"Ha banungi mein mother india main maa hoon..maa ke pass dil hota hai"

"Haa baap toh battery se chalte hai?"

"Roz hume ladaayi ladni padti hai zindagi mein par jo ladaayi parivaar ke saath hoti hai woh saari ladaayi sabse badi aur khatarnaak hoti hai"