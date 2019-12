Song Lyric of Dil Na Jaaneya from Good Newwz

It feel so good to fall in love

But how I fell I’ll never know

The way we kiss, the way we touch

For you my heart will never go

Baate, baaton mein shaam hui

Raate, khwaabon ke naam hui

Taare kahani bunte rahe

Aakhein, aakhein ye bholi bholi

Bole, bole yeh kaisi boli

Baithe donon sunte rahe

Ye chalti hawayein le jaayein kahan

Ye ik dooje ke jaane bina

Kab do dilon ki huyi yaariyan

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

Dil na jaaneya, na jaaneya

It feel so good to fall in love

But how I fell I’ll never know

The way we kiss, the way we touch

For you my heart will never go

For you my heart will never go

For you my heart will never go