Song lyrics of Lohri from Veer Zaara
Singer : Lata Mangeshkar, Udit Narayan, Gurdas Mann
Music Director : The Late Madan Mohan
Writer : Javed Akhtar
Lo Aa Gayi Lodi Ve, Aaha
Bana Lo Jodi Ve, Aaha
Kalayi Koi Yun Thamo Na Jave Chhodi Ve, Aaha
Na Jave Chhodi Ve
Jhooth Na Boli Ve, O Ho
Kuhar Na Toli Ve, O Ho
Jo Tune Khayi Thi Kasmein Ik Ik Todi Ve, O Ho
Ik Ik Todi Ve
( Lo Aa Gayi Lodi Ve, Aaha
Bana Lo Jodi Ve, O Ho )…(2)
( Tere Qurban Javan, Teri Marzi Jaan Javaa
To Har Baat Maan Javaa Teri Soniye )…(2)
Tere Qurbaan Jaavaa
( Tenu Main Jaan Di Aan, Khoob Pahchan Di Aan
Milna Jo Mujhko Haiga Tujhko, Sun Le Kuchh Gallan Meriyaan )… (2)
Tenu Main Jaan Di Aan, Khoob Pahchaan Di Aan
Hoy Hoy Jind Meriye, Hay Hay Hay Jind Mereya
Sham Hote Hi Naal Yaraan De Roz Da Peena
Doobe Sooraj To Banda Vi Doobe, Hai Ye Koi Jeena
Baat Changi Hai Ye Teri, Dhyan Rakhanga
Aaj Pi Loon Boond Kal Se Main Na Chakhaanga
Jo Ab Shaam Hogi To Seedhe Ghar Jaayeinge
Tere Qurbaan Jaavaan …(2)
Oy Raanjhna, Mere Makhna
Oy Dholna, Mere Sajna
Jind Meriye Oy Heeriye Soniye O O O
Tenu Har Din Dekhdi Hoon Khedde Patte
Mujhse Pyare Tenu Panje Chhikke Te Satte
Kyun?
Taash Kheloon, Ab Na Hogi Aisi Naadani
Ab To Honge Do Hi Patte, Raja Aur Rani
Jind Aye Meri Hogi Teri, Chhad Patteyan Di Dheriyaan
Tenu Main Jaan Di Aan, Khoob Pahchan Di Aan
Hoy Hoy hoy Jind Meriye, Haay Haay Haay Jind Mereya
Lo Aa Gayee Lodi Ve… Ik Ik Todi Ve
Kuchh Mangaoon Yaad Tumko Rah Nahin Paaye
Lana To Tha Ek Paranda, Halwa Le Aaye
Paas Ab Ye Notbook Hai Is Mein Likh Loonga
Yaani Ab Jo Tum Mangao Woh Hi Laaonga
Sudharte Sudharte Hi Sudhar Jaayeinge
Haan Haan Haan
Tere Qurbaan Jaavaa… (2)
Soniye, Jindiye, Balliye, Heeriye
Sajna, Dholna, Makhna, Raanjhna
Chahe Badlo Ya Na Badlo, Phir Bhi Mere Ho
Main To Chahoon Jab Janam Loon Tum Hi Mere Ho
Heeriye main har janam hoon tera hi jogi
Tu Meri thi Tu meri hain tu meri hogi
Tumhare bina yeh kidhar Jaayenge
Honi ab puri hai zaroori mandiyaan sadka pheriyaan
Tenu main Jaandiyaa khub pehchandiyaan
Tere Qurbaan jaavaa…(2)
Lo Aa Gayi Lodi … Ik Ik Todi Ve