Singer : Lata Mangeshkar, Udit Narayan, Gurdas Mann

Music Director : The Late Madan Mohan

Writer : Javed Akhtar

Lo Aa Gayi Lodi Ve, Aaha

Bana Lo Jodi Ve, Aaha

Kalayi Koi Yun Thamo Na Jave Chhodi Ve, Aaha

Na Jave Chhodi Ve

Jhooth Na Boli Ve, O Ho

Kuhar Na Toli Ve, O Ho

Jo Tune Khayi Thi Kasmein Ik Ik Todi Ve, O Ho

Ik Ik Todi Ve

( Lo Aa Gayi Lodi Ve, Aaha

Bana Lo Jodi Ve, O Ho )…(2)

( Tere Qurban Javan, Teri Marzi Jaan Javaa

To Har Baat Maan Javaa Teri Soniye )…(2)

Tere Qurbaan Jaavaa

( Tenu Main Jaan Di Aan, Khoob Pahchan Di Aan

Milna Jo Mujhko Haiga Tujhko, Sun Le Kuchh Gallan Meriyaan )… (2)

Tenu Main Jaan Di Aan, Khoob Pahchaan Di Aan

Hoy Hoy Jind Meriye, Hay Hay Hay Jind Mereya

Sham Hote Hi Naal Yaraan De Roz Da Peena

Doobe Sooraj To Banda Vi Doobe, Hai Ye Koi Jeena

Baat Changi Hai Ye Teri, Dhyan Rakhanga

Aaj Pi Loon Boond Kal Se Main Na Chakhaanga

Jo Ab Shaam Hogi To Seedhe Ghar Jaayeinge

Tere Qurbaan Jaavaan …(2)

Oy Raanjhna, Mere Makhna

Oy Dholna, Mere Sajna

Jind Meriye Oy Heeriye Soniye O O O

Tenu Har Din Dekhdi Hoon Khedde Patte

Mujhse Pyare Tenu Panje Chhikke Te Satte

Kyun?

Taash Kheloon, Ab Na Hogi Aisi Naadani

Ab To Honge Do Hi Patte, Raja Aur Rani

Jind Aye Meri Hogi Teri, Chhad Patteyan Di Dheriyaan

Tenu Main Jaan Di Aan, Khoob Pahchan Di Aan

Hoy Hoy hoy Jind Meriye, Haay Haay Haay Jind Mereya

Lo Aa Gayee Lodi Ve… Ik Ik Todi Ve

Kuchh Mangaoon Yaad Tumko Rah Nahin Paaye

Lana To Tha Ek Paranda, Halwa Le Aaye

Paas Ab Ye Notbook Hai Is Mein Likh Loonga

Yaani Ab Jo Tum Mangao Woh Hi Laaonga

Sudharte Sudharte Hi Sudhar Jaayeinge

Haan Haan Haan

Tere Qurbaan Jaavaa… (2)

Soniye, Jindiye, Balliye, Heeriye

Sajna, Dholna, Makhna, Raanjhna

Chahe Badlo Ya Na Badlo, Phir Bhi Mere Ho

Main To Chahoon Jab Janam Loon Tum Hi Mere Ho

Heeriye main har janam hoon tera hi jogi

Tu Meri thi Tu meri hain tu meri hogi

Tumhare bina yeh kidhar Jaayenge

Honi ab puri hai zaroori mandiyaan sadka pheriyaan

Tenu main Jaandiyaa khub pehchandiyaan

Tere Qurbaan jaavaa…(2)

Lo Aa Gayi Lodi … Ik Ik Todi Ve