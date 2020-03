Song Lyrics of All Eyez On Me by Jazzy B

All the way up jitte khada tera jatt

Well you don’t know

All the way up jitte khada tera jatt

Jazzy B!

All the way up jitte khada tera jatt

Roach Killa money Production

All the way up jitte khada tera jatt

Dass kehda chakku saddi hajiri ch akh

Chadh chache deyan moddeyan

Te vekheya si mela

Ohde pichhe baneya main Manak da chela

Honsla si young poora ditta kam chak oye

Hollywood tak poori rakhi pak dhak oye

Kinne hero labhe mainu kujh vi ni yaad

Saddi da ni zindagi ch layida swad

Ronda poore sunu kivein damru di thap

Charche ch rahnde poore chakki di ni att

All the way up jitte khada tera jatt

All the way up jitte khada tera jatt

Dass kehda vekhu saddi hajiri ch akh

All the way up jitte khada tera jatt

Jithe vi main jaawan

All eyes on me

Mehange kapde main paawan

All eyes on me

Hit songs nitt gaawan

All eyes on me

Uchchi hek jadon laawan

All eyes on me

Jithe vi main jaawan

All eyes on me

Mehange kapde main paawan

All eyes on me

Hit songs nitt gaawan

All eyes on me

Uchchi hek jadon laawan

Yo yo Roch Killa Jazzy B

Roch Killa rap

Khukhiyan ne jode ne record kinne tode

London’o patole utte nachde ne jode

Gym vich Rambo gaddiyan ch maharaja

Pyar paake sadde naal dekh aaja aaja

Pith pichhe kade bakwaas nahio kitta

Good will bande nu harass nahio kitta

Hek ustad di aa meri good luck

Manjilan ne win nahio raahan ch stuck

All the way up jitte khada tera jatt

All the way up jitte khada tera jatt

Dass kehda chakku saddi hajiri ch akh

Jithe vi main jaawan

All eyes on me

Mehange kapde main paawan

All eyes on me

Hit songs nitt gaawan

All eyes on me

Uchchi hek jadon laawan

All eyes on me

Jithe vi main jaawan

All eyes on me

Mehange kapde main paawan

All eyes on me

Hit songs nitt gaawan

All eyes on me

Uchchi hek jadon laawan

Sunn Manak di gali nu main gaun laggeya

Picture jeha scene jadon hek laun laggeya

Jadon pehla pehla gaana sadda aaun laggeya

Ohdon Surrey vich main paun laggeya

Kaim sadde nahio haddiyan de vich bikde

Taiyon doleyan de utte naam mera likhde

Style mera wakhra ae loki can’t imagine

Asli ae hype saddi

All the way up jitte khada tera jatt

All the way up jitte khada tera jatt

Dass kehda chakku saddi hajiri ch akh

Jithe vi main jaawan

All eyes on me

Mehange kapde main paawan

All eyes on me

Hit songs nitt gaawan

All eyes on me

Uchchi hek jadon laawan

All eyes on me

Jithe vi main jaawan

All eyes on me

Mehange kapde main paawan

All eyes on me

Hit songs nitt gaawan

All eyes on me

Uchchi hek jadon laawan