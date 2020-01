Song Lyrics of 'Aun Wala Saah' by Jas Saini

We mera ek hath aatma pai duja tu sajna

Tainu Enna payar kara kade vi ni rajna

Mainu man le gulam chahe rani rakh le

Je tu khu bhi hove to mainu paani rakh lah

Rul javan tere lai na mainu koi gam

Likh jau tera naam rahnde har dam te

Dukh lagu je mai tere ras na hoi

Dele jaan vi tere lai khas na hoi

Rahna tere naal ya teri yaadan naal ve

Lage janama to ek bhave hoya saal ve

Dil pahle din to hi tere pairi tarda

Mai to aaun wala sah bhi pahle tera karta

Tere vallo bhi mainu payar milya badda

Har nikke mote dukha re hanar tu khara

Galan payariyan da dukh bhula denda ae

Kah ke dunga kuchh kamba jeha la denda ae

Tang karda vi mainu o payara lagda

Sach jaani tu hi jine da sahara lagda

Tere hansya lei kalla jehada ho ke bahga ae

Hanju vekhda hi mere ovi roo painda ae

Saadi eko hi hai manzil saadi eko hi hai rah te

Tere naal hi judde saare dil wale chha

Hath joddiya tu kadde chhad ke jai na

Junde rah ke rog marne ka mainu lai naa

Badde dekhyani sajai tere naal supne

Fikra de had tere ghar aake rukne

Saade payar ke lai har koi raaji ho jaave

Pakh viche saade har koi vazi ho jave

Ve rabba jindgi ek duje na karde

Marne ka eko sama eko than kar de

Aun wale dina bare soch kat diya din

Mar jau par maina bachdi ve tere bin

Holi holi sikh jaana fadna tu sur nu

Jas tu lai jai bayah ke mahtpur nu

Kismat waliyan ne tere jeha labhda

Nit kar diya mai ta sukrana rab da