Song lyrics of AVO AVO DEV MARA SUNA SUNA DVAR
AVO AVO DEV MARA SUNA SUNA DVAR,
MARA ANGANA SUNA,
ROTI ROTI CHANDANABALA VINAVE CHHE
AAJ MARA ANGANA SUNA....AAVO...
PAGAMA BEDI MATHE MUNDI ,ANKHE AANSU DHAR;..(2)
UPAVASI TRAN TRANE DIVASANI...(2),
MUKHA GANATI NAVAKAR. MARA AANGANA SUNA
BAKULANA BHOJAN MALIYA PAN NAHI MANADU MANE....(2)
KOI ATITHINE VAHORAVINE..(2),
ACHHI JA KHAVUN MARE. MARA..AAVO...
KAUSHAMBIK NAGARINI MANHE,YOGI PACHA VALIYA, ..(2)
PANCH MAS NEH PACHIS DINATHI,...(2)
BHIKSHA KAJE PHARTAH. MARA AANGANA SUNA
DVAR DVARATHI AE BHIKSA VIN,SHIDANE PACHHA PHARATA..(2)
KON HASHE AE MAHA TAPASVI ? EHAVO NISHCHAY KARATA. MARA......AAVO.....
BALA BHOJAN DE CHHE TYAN TO, YOGI PACHHA VALIYA...(2)
AHO! PRABHU SHUN OCHHU AVAYU ?..(2)
DAD DAD AANSU PADIYA. MARA AANGANA SUNA
ABHIGRAH PURAN JANI PRABHUJI , NIJ KAR PATRA HARAVE,...(2)
CHANDANBALA BHAV DHARINE ..(2), BAKULA VAHORAVE. MARA...AAVO.....
TEH JA KSHANE CHAMATKAR THAYO NEH, TUTI PAGANI BEDI,.(2)
MATHE SUNDAR BAL THAYA NEH...(2),
VARASI SUKHANI HELI. AAVO AAVO MAHAVIR AAJ
AAVO AAVO VIR HUN CHHU KYARATHII ADHIR
AAVO AAVO MAHAVIR AAJ
AAVO AAVO VIR SWAMI
AVO MAHAVIR AAJ
AAVO AAVO MAHAVIR AAJ ...(4)