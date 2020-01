Song lyrics of Dariyaganj from Jai Mummy Di

Rang biranga dil hoya black and white ve

Kalleyan khada hai jaake sadkon pe night mein

Rang biranga dil hoya black and white ve

Kalleyan khada hai jaake sadkon pe night mein

Majnu banke dukhda gaawe

Mitti na paawe

Te sir te chadh da jaawe

Arzi de do iss di dariyaganj de thane

Arzi de do iss di dariyaganj de thane

Dil nu de do jaake dariyaganj de thane

Chori-chakariyan dil kar raha abhi

Hatda nahi yeh paagal mushqil hua jeena bhi

Kardi udaasiyan, bother isey abhi

Labda usi ko yeh dil jo saamne na hai ji

Rang biranga dil hoya black and white ve

Karda hi jaawe apne mann se ye fight ve

Rang biranga dil hoya black and white ve

Karda hi jaawe apne mann se ye fight ve

Majnu banke dukhda gaawe

Mitti na paawe

Te sir te chadh da jaawe

Arzi de do iss di dariyaganj de thane

Arzi de do iss di dariyaganj de thane

Dil nu de do jaake dariyaganj de thane

