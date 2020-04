Title track of 'DIL DOSTI DANCE'

Hai ek zindagi do isko ek chance,

De ke dekho- de ke dekho dilojaan

Life is fun, its full on masti

Dil se karte hain hum sab se dosti

For one thing which is our life

Its salsa, its bhangra, its hiphop, its jive

D d dil se dosti, d d dil se dance

De ke dekho life ko ek aur chance

D d dil dosti dance

D d dil dosti dance

Ch Ch Check this out

Its one life, try yaro flip

Balance your moves n u won't slip

Come on move your hip, Its rock n roll, bhangra palo baja ke dhol

D d dil se dosti

D d dil se dance

De ke dekho life ko ek aur chance

D d dil dosti dance

D d dil dosti dance

D d dil dosti dance

