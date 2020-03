Song Lyrics of Dil Laya Dimaag Laya by Stebin Ben

Tere mere ishq vich

Aina hi farak si

Tainu nai si ishq di

Mainu hi tadap si

Tere mere ishq vich

Aina hi farak si

Tainu nai si ishq di

Mainu hi tadap si

Badi der baad mainu samajj aaya

Main dil laya, tu dimaag laya

Main dil laya, tu dimaag laya

Dil laya dil laya main dil laya

Tu dimaag laya tu dimaag laya

Dil laya dil laya main dil laya

Tu dimaag laya tu dimaag laya

Ishq samandran ch mainu dubo ke tu

Aap taan kinara kar leya

Kinara kar leya

Ho mainu kaali raat deke mere hakk da vi

Apne naam sitara kar leya

Main hi paya main hi khoya

Teri khaatir main hi roya

Zara bhi na tu taras khaya

Main dil laya, tu dimaag laya

Main dil laya, tu dimaag laya

Dil laya dil laya main dil laya

Tu dimaag laya tu dimaag laya

Dil laya dil laya main dil laya

Tu dimaag laya tu dimaag laya

Dil laya dil laya main dil laya

Tu dimaag laya tu dimaag laya

Dil laya dil laya main dil laya

Tu dimaag laya tu dimaag laya