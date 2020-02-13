Song Lyrics of Dil Vich Thaan by Prabh Gill
Duniya di har cheez ton sohni
Teri yeh muskaan
Meri jaan ton wadh ke mainu
Pyari teri jaan
Tere dukhan nu hass ke dede
Pata mere ghar da
Tere bina main ki karaanga
Soch ke dil darda
Jo dil vich thaan ae teri
Koyi hor ni le sakda
Mere bin vi tere naal
Koyi hor ni reh sakda
Koyi hor ni le sakda
Tu hun meri aadat ban gayi
Chhad main nai sakda
Dil nikal jaaye par
Dil vichon dad main ni sakda
Saahan de naal yaad aayegi
Tainu meri wafaa
Tere bina ae khaali meri
Zindagi da safaa
Jo dil vich thaan ae teri
Koyi hor ni le sakda
Mere bin vi tere naal
Koyi hor ni reh sakda
Yaad teri vich neend na aayi
Raat gine main taare
Mere naal si jaage jehde
Jeyonde rahe vichare
Raat ghaman di mukk gayi ae par
Gham kadon mukna
Kehne da jo bacheya baaki
Dum kadon mukna
Jo dil vich thaan ae teri
Koyi hor ni le sakda
Mere bin vi tere naal
Koyi hor ni reh sakda
Koyi hor ni le sakda