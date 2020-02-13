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Song Lyrics of Dil Vich Thaan by Prabh Gill

Dil Vich Thaan
Glamsham Editorial By Glamsham Editorial | 13 Feb 2020 17:30:29 IST

Duniya di har cheez ton sohni
Teri yeh muskaan
Meri jaan ton wadh ke mainu
Pyari teri jaan

Tere dukhan nu hass ke dede
Pata mere ghar da
Tere bina main ki karaanga
Soch ke dil darda

Jo dil vich thaan ae teri
Koyi hor ni le sakda
Mere bin vi tere naal
Koyi hor ni reh sakda

Koyi hor ni le sakda

Tu hun meri aadat ban gayi
Chhad main nai sakda
Dil nikal jaaye par
Dil vichon dad main ni sakda

Saahan de naal yaad aayegi
Tainu meri wafaa
Tere bina ae khaali meri
Zindagi da safaa

Jo dil vich thaan ae teri
Koyi hor ni le sakda
Mere bin vi tere naal
Koyi hor ni reh sakda

Yaad teri vich neend na aayi
Raat gine main taare
Mere naal si jaage jehde
Jeyonde rahe vichare

Raat ghaman di mukk gayi ae par
Gham kadon mukna
Kehne da jo bacheya baaki
Dum kadon mukna

Jo dil vich thaan ae teri
Koyi hor ni le sakda
Mere bin vi tere naal
Koyi hor ni reh sakda

Koyi hor ni le sakda

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