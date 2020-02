Song Lyrics of Do You Love Me from Baaghi 3

Tera Intezar Mujhe

Kar Le Na Pyaar Mujhe

Zara Ik Baar Mujhe

Keh De Na Yaar Mujhe

Do You Love Me

Do You, Do You

Do, Do, Do..

Kaise Main Bataun Kya Haal Mera Hai

Tere Bina Har Pal Jaise Saja Hai

Tu Bhi Hai Yahin Aur Main Bhi Hu Yahin

Phir Kyun Doori Dono Mein Yahan Hai

Main Bhi Toh Hu Mushqil Mein

Jo Hai Tere Dil Mein Zara Tu Keh De Na

Na, Na..

