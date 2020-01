Song Lyrics of 'Dooriyan' by Dino James and Kaprila

Dheere dheere se kaat rahi hai

Mujhe baant rahi hai

Tujhse yeh dooriyan

Yeh bata de kya pyar nahi tha

Khuddar kahin ka

Tujhe dil kyun diya

Aage ka rasta kharab tha

Yeh laga tha bada board

Maine bas yeh socha hoga chhota mota mod

Hua jab yeh haadsa aur aaya mujhe hosh

Tab jaake jaana bas yahin tak thi road

Maana meri ghalti thi

Meri thi saari chook

Par teri bhi jab hoti thi

Mujhe deti thi looks

Maine chaaha jab jaana

Mujhe kaha nai kyun ruk

Kuchh kehna tha par

Toone kar diya shusshhh

Tu hai bani wajah meri siskiyon ki

Aur main hu beta kaaran teri hitchkiyon ki

Toone bhi to pal woh saare miss kiye honge

Pata nahi tha khel yeh itne risky honge

Tujhe yaad bhi nahi aati meri

That’s a little rude

Tu sath nahi hai mere

Mujhe ab bhi lage jhooth

Kyun chhat’ti nahi hai saali kaali si ghata

Na jaane kab niklegi dhoop

Dheere dheere se kaat rahi hai

Mujhe baant rahi hai

Tujhse yeh dooriyan

Yeh bata de kya pyar nahi tha

Khuddar kahin ka

Tujhe dil kyun diya

It’s funny kaise change ho rahe hain

Aapas mein saare rishte

Pehle hug or kiss the

But now it’s all twisted

Hamesha diya respect

Na kabhi kiya misbehave

Phir bhi tujhse keh raha hoon

Forgive me all my mistake

Dekh na tu kaise ho gaya hai tera D

Bas fake jhooth bolun

Toone kiya mujhe cheat

Baaki ik baat to hai ke

Khoke ho gaya hu deep

Ab wait karun tujh tak

Pahunche mere geet

Mere face pe lekha hai

Emotionally hoon weak

Mera make hai ke

Kho deta hoon jo hota aziz

Saale waste ho gaye hain saare dates

Ab jaise mere chest pe kisine

Aake rakh de ho eent

Door se hi dooje ko hum karte hain hi

Par ab bhi tujhpe marta hoon

I don’t know baby why

Ajeeb sa lage when I see you with some guy

Koyi aake dede mujhe koyi upaay

Dheere dheere se kaat rahi hai

Mujhe baant rahi hai

Tujhse yeh dooriyan

Yeh bata de kya pyar nahi tha

Khuddar kahin ka

Tujhe dil kyun diya

Jitna main tujhko bhoolna chaahun

Utna rahe mere paas

Jaane main kab se joojh raha hoon

Samjhe na itni se baat

Dheere dheere se kaat rahi hai

Mujhe baant rahi hai

Tujhse yeh dooriyan

Yeh bata de kya pyar nahi tha

Khuddar kahin ka

Tujhe dil kyun diya