Song Lyrics of 'Ek Tukda Dhoop' from THAPPAD

Toot ke hum dono mein

Jo bacha woh kam sa hai

Ek tukda dhoop ka

Andar andar namm sa hai

Ek dhaage mein hain uljhe yoon

Ke bunte bunte khul gaye

Hum the likhe deewaron pe

Baarish huyi aur dhul gaye

Toot ke hum dono mein

Jo bacha woh kam sa hai

Ek tukda dhoop ka

Andar andar namm sa hai

Socho zara kya the hum haaye

Kya se kya ho gaye

Hizra wali raaton ki haaye

Kabron mein so gaye

Ho tum humare jitne the

Sach kaho kya utne the

Jaane do mat kaho kitne the

Toot ke hum dono mein

Jo bacha woh kam sa hai

Ek tukda dhoop ka

Andar andar namm sa hai