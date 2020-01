Song Lyrics of Gallan Kardi from Jawaani Jaaneman

Mujh pe nazre na tikana

Qaatil meri ankh da nishana

Lemme love you

Lemme love you

Har munda follow mainu karda

Dhoonde milne ka bahaana

Lemme love you

Lemme love you

Jihne mera dil luteya (Yeah aeh)

Jihne mainu maar sutiya (Woh oh)

Jihne mera dil luteya (Aaye haye)

Jihne mainu maar sutiya (Oh yeah)

Lakk patla balouri ode nain nain

Kanne jhumke hulaare ode lain lain

Gallan kardi (hoye!)

Kardi shahad ton mithiyan..

Jihne mera dil luteya (Oh ho)

Jihne mainu maar sutiya (Oh ho)

Jihne mera dil luteya..

Dil dil dil...

Bounce to the beat girl

Move your body girl

Bounce to the beat girl

Move your body girl

Bounce to the beat girl

Move your body girl

Bounce to the beat girl

Dil dil dil...

Lemme see your move tonight girl

oh yeah...

Lemme see your move tonight girl

oh yeah...

Kinda one I like

I want you come by my side

Send him out in candle night

Baby girl lemme make mine!

Samne kissi de oh bulono sangdi

Duniya ton chori chori dil mangdi

Samne kissi de oh bulono sangdi

Duniya ton chori chori dil mangdi

Naale likhadi likhadi (hoye)

Likh roz saanu chitthiyan

Jihne mera dil luteya (Oh ho)

Jihne mainu maar sutiya (Oh ho)

Jihne mera dil luteya..

Dil dil dil...

Girl I know you see me

Just let me take you out in my city

Never seen a girl so pretty

Everything you do is so litty

Girl be my kitty

Nobody can rule you...

Tenu dita aaj ton main dil mundeya ve

Bhareya karenga mera bill mundeya ve

Ve tu pariyaan

Pariyaan di rani choose kitiyaan

Jihne tera dil luteya (Oh ho)

Jihne tainu maar sutiya (Oh ho)

Jihne tera dil luteya..

Dil dil dil...

Lakk patla balouri ode nain nain

Kanne jhumke hulare ode lain lain

Gallan kardi, kardi shahad ton mithiyan

Jihne mera dil luteya (Oh ho)

Jihne mainu maar sutiya (Oh ho)

Jihne mera dil luteya..

Dil dil dil...

Lemme see your move tonight girl

oh yeah...

Lemme see your move tonight girl

oh yeah...

Lemme see your move tonight girl

Lemme see your move tonight girl

Mitthiyan baby!