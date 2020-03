Unh, Unh!

Unh, Unh!

Unh, Unh!

Chale jab tu latak matak

Laundo ke dil patak patak

Saansein jaaye atak atak

Aata maajhi satak satak

Bum tera gotay khaye

Kamar pe teri butterfly

Body teri makkhan jaise

Khaane mein bas tu butter khaaye

Common baby kick it, kick it

Kaatun teri ticket ticket

Khelta nhi cricket wricket

Par lelu teri wicket wicket

[Bengali Folk Vocals]

Boro loker biti'lo lomba lomba chul

Amon matha bendhe debo laal genda phool

Boro loker biti'lo lomba lomba chul

Amon matha bendhe debo laal genda phool

Saanwla sa rang tera

Baawla sa dhang tera

Mujhse chori chori baatein kare ang ang tera

Tere liye kuch bhi kar loonga

Teri main har loonga koi bhi peeda (yeah)

Paagal hua tere peeche

Jaise dimaag main keeda

Lag gaye meethi jaise shakkar shakkar

Aaja chala le chakkar chakkar

Baaki ke launde pakar pakar

I am the bad as motherf.. (yeah)

Heartbeat missing jab tu look me in the eye

Love tera baby mujhe take me to the sky

Promise water never coming down from your eye

You are my jaan baby never gonna lie

It's your boy Badshah!

Yeah!