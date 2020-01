Song Lyrics of 'Haan Main Galat' from Love Aaj Kal

Ha Mai galat, Galat meri batein

Galti se hi Duniya bani

Pura sahi koi nahi hai

Lele meri chetawni

Wo ho ho…

Dil mein jo Aaye

Wo ho ho..

Aaj ho jaye

Wo ho ho..

Dil mein jo Aaye

Wo ho ho..

Aaj ho jaye

Aa stage laga hai Badi jagah hai Do it with a twist

Ha mai galat, Galat ho ja tu bhi

Aaja kare galti nayi

Dar ke sahi hua kahan koi

Darte rahe pahle kayi

Wo ho ho…

Ashman tute

Wo ho ho…

Ye jahan ruthe

Wo ho ho…

Ashman tute

Wo ho ho…

Ye Jahan Ruthe Aa stage Laga hai Badi jagah hai Do it with a twist

Ho mera apna charecter Teri apni adaa

Tutenge, bikhrenge, behkenge Sambhlenge dono Dil ke

Us mamle mein Na akal ko laga

Aklo mein uljhenge toh phislenge dono Ho

mera apna charecter Teri apni adaa

Tootenge, bikhrenge, behkenge Sambhlenge dono Dil ke

Us mamle mein Na akal ko laga

Aklo mein uljhenge toh fislenge dono

Wo ho ho…

Dil mein jo Aaye

Wo ho ho..

Aaj ho jaye

Wo ho ho..

Dil mein jo Aaye

Wo ho ho..

Aaj ho jaye