Song Lyrics of Hermosa by Aastha Gill

Aauga kehnde ne Barcelona ton

Utri ae tu dass mainu

Na na na na nah

Oh baby main Dilli shehar di Senorita hoon

Puchh kisi ton vi tu

Billo lagdi ae hermosa

Lagdi ae hermosa

Ae billo lagdi ae hermosa

Billo lagdi ae hermosa

(Hermosa means beautiful in Spanish)

Bobby Brown di load ni

I don’t give a damn

Na makeup shakeup laani aan

Jithe jawan utte agg main laani aan

Ola ola ola ola ola yeha yeah yeah!

Main bandi badi classy aan

Badi saucy aan

Nale thodi thodi messy aan

Do peg laake shor machaani aan

Ni tu lagdi ae bomb badi girl

Vanilla ice-cream jaisi yum badi girl

Haaye ni lagdi ae fun badi girl

Come chill mere naal tu ban meri girl

Oh girl!

Sunneya main California ton utri ae tu

Is it true?

Na na na na nah

Oh baby main Mumbai shehar di mamacita hoon

Jaayi look te na tu

Taiyon lagdi ae hermosa

Lagdi ae hermosa

Ae billo lagdi ae hermosa

Billo lagdi ae hermosa

Hermosa badi formosa

Tu kya shehar’an vich kardi ae shosha

Tu lagdi ae badi sabrosa

Tu vekh tere pichhe ho ja na locha

Jehde vi tu jaandi, munde kare follow

Kinne tainu DM ch likhde ni Hello

Ho pichhe pichhe aande

Jithe jithe aago

Kehnde mere naal ek selfie kara lo

Mi amor, mi chica

Aa laike chalun tainu America

Mi amor, mi vida

Patane ka na mujhe koyi tareeka

Oh girl!

Gall chaldi kal Havana ton utri ae tu

Saare kehnde kyun

Na na na na nah

Oh baby main shehar Chandigarh di Bonita hoon

Kahton puchhda ae tu

Kyun ki lagdi ae hermosa

Lagdi ae hermosa

Ae billo lagdi ae hermosa

Billo lagdi ae hermosa