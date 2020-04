Song Lyrics of 'Hum Paanch' title song

Ho maine produce kiya hai

Yeh mera hai production

Ho maine produce kiya hai

Yeh mera hai production

Ab mein karwa deta hun

In sabka introduction

Yeh number one

Yeh number two

Yeh number three

Yeh number chaar

Yeh number paanch

Hum paanch hum paanch

Hum paanch hum paanch

Yeh hai sabse badi

Soche baate badi badi

Yeh dimag ki number one

Par sunti thoda kam

Yeh beautiful hai chhori

Par akal ho gay chori

Hai iska vajan aadha

Par samjhe khud ko dada

Yeh gappu sabse chhoti

Aur gappe moti moti

Ho maine samjh liya hia

Kya inka hai selection

Ho maine samjh liya hia

Kya inka hai selection

Inki harkto se mera

Badh jata hai te tension

Yeh number one

Yeh number two

Yeh number three

Yeh number chaar

Yeh number paanch

Hum paanch hum paanch

Hum paanch hum paanch

Jaante hai saare mujhe

Unche mere khwab

Sabki problem solw karu

Main hun laajawab

Miss world banu

Mera aisa hai shabaab

Oye sabse zyada chalta

Hai apun ka ruaab

Ham jaisi baate

Kaun karega janab

Ek se badhkar ek ham

Ek do teen chaar paanch

Hum paanch hum paanch

Hum paanch hum paanch.