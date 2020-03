Song Lyrics of I Am A Disco Dancer by Benny Dayal

Say d.. say i.. say s.. c.. o..

disco disco disco disco

i am a disco dancer

i am a disco dancer

i am a disco dancer

zindagi mera gaana

main kisi ka dewaana

to jhoomo to nacho

aao mere saath naacho gao

i am a disco dancer

i am a disco dancer

dosto meri ye zindagi geeto ki amaanat hai

main isiliye paida hua hoon

ye log kehte hain

main tab bhi gaata tha

jab bol pata nahi tha

ye pasun mere to tab bhi thirakte the

jab chalna aata nahi tha

nagmo ki masti hai

meri jawsani mein

hai dance mere

lahoo ki rawsani mein

yahan meri haar yahan meri jeet

yahi mere geet

to jhoomo to nacho

aao mere saath nacho gao

i am a disco dancer

i am a disco dancer

zindagi mera gaana

main kisi ka dewaana

to jhoomo to nacho

aao mere saath naacho gao

i am a disco dancer

i am a disco dancerd se kya hota hai

darling aaha

deewana aaha

disco aaha

d se hota hai dance

i se hota hai item

s se hota hai singer

c se hota hai chorus

o se orchestra

hello beautiful

whats your name

nisha

tumhe maloom hai

jawaani kya hoti hai

nahi maloom

jawaani ek lehar hai

jawaani ek nasha hai

jawaani jis pe aata hai

wohi jaane ye kya hai

do din ki hasti mein

sadiyon ki masti hai

bindaas bhaagi jawaani

dil pyaase milte hain

aise jawaani mein

kaise mile aag paani

is umr mein kyun na

manmani kar jaaye

masti ki raaho mein

hadh se guzar jaaye

jahan mile pyaar

wahin mere yaar

ho jaye nisaar

to jhoomo to nacho

aao mere saath nacho gao

i am a disco dancer

i am a disco dancer

zindagi mera gaana

main kisi ka dewaana

to jhoomo to nacho

aao mere saath naacho gao

i am a disco dancer

i am a disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

disco dancer

oo oo..