Song Lyrics of Iraade Kar Buland form Commando 3

Wo ho...

Leke haathon mein jalti mashaal

Aag bharta ja re

Kadmo ki dhool se bawandar bana ke

Aage badhta ja re

Hai buland aashman se tera.. hausla

Ho.. jaaye jo bhi haal ab tu karle.. faisla

Iraade kar buland, khauf ko pachaad de

(ho ho...)

Leke saath sabko aaj ek dahaad de

(ho ho...)

Iraade kar buland, khauf ko pachaad de

Leke saath sabko aaj ek dahaad de

(O ho...)

1, 2, 3 Yeah

Aankho mein dekhe wo saare jo khwab hai

Poora use karle (What?)

Haatho mein leke tu haath ek dooje ka

Chattano se lad le

Kabhi na ruk, kabhi na hatt

Kabhi na jhuk, kabhi na darr

Lakeer bana de tu khud in haathon ki

Waqt tera karle

Jee le tu shaan se

Lad ja toofaan se

(O ho...)

Aaj mauka hai kuch kar jaa re

Zor deke junoon ban ja re

Likh de taqdeer khud haathon se

Milke saath falak chadh ja re

Jod ke ek aur ek 11 bana ke

Tu saara jahaan jeet le (what?)

Nafrati deewar todd de saari

Tu parcham yahan gaad de

Kabhi na ruk, kabhi na hatt

Kabhi na jhuk, kabhi na darr

Laqeer bana de tu khud inn haatho ki

Waqt tera karle

Hai buland aasmaan se tera.. hausla

Ho.. jaaye jo bhi haal aab tu karle.. faisla

Iraade kar buland, khauf ko pachaad de

Leke saath sabko aaj ek dahaad de

Iraade kar buland, khauf ko pachaad de

Leke saath sabko aaj ek dahaad de

(O ho...)

Iraade kar buland, khauf ko pachaad de

Leke saath sabko aaj ek dahaad de

Iraade kar buland, khauf ko pachaad de

Leke saath sabko aaj ik dahaad de