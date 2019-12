Song Lyrics of Kalla Sohna Nai by Akhil

Jo jo tu keh dinne

Hor koyi keh sakda nai

Tu jiddan pange laine

Hor koyi lai sakda nai

Tainu chhad vi sakdi aan

Rakheya kar mera dar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Thodi der ch karda haan

Har phone te kehna ae

Ki pardhan mantri ae

Jinna busy tu rehna ae

Busy tu rehna ae

Mainu mitha bohat pasand ae

Kade cake le aaya kar

Kade hath tu phadeya kar

Kade pair dabaya kar

Tere phone ch mere naam

Agge ek dil vi bhar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Chaahe pyar naal beshakk

Mere vaal na patteya kar

Gall poori sunneya kar

Vichon na katteya kar

Vichon na katteya kar

Ohna nu hi chauna ae tu

Main teri chat’an kaddiyan ne

Sab nu unfollow kar

Jo taithon umar ch waddiyan ne

Babbu tu banda ban

Tere bina vi jaana sar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve

Tu kalla hi sohna nai

Zyada na banneya kar ve