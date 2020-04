Song lyrics of Kangna Vilayati by Jyotica Tangri

Makeup Ve Karke Mein Tere Lai Aayi

Cham Cham Kare Or Bole Ae Kalaai

Hye Ve Make Up Ve Karke Mein Tere Lai Aayi

Cham Cham Kare Or Bole Ae Kalaai

Mere Hathon Mein Mere Hathon Mein

Mere Hathon Mein Khanakta Jaaye Ve

Ae Kangna Vilayati

Aaj Maahi Tera Dil Dhadhkaaye Ve

Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Ae Kangna Vilayati

Chad Saari Bottlein Tu Akhiyon Se Meri Peeke Hoja Sharabi

Chad Le Tu Mujhe Lakh Waari Sohniya Mein Mind Karu Na Jara Bhi

Nachne Ka Mere Sang Mila Tujhe Mauka

Thomke Lagale Chaar Kisne Hai Roka

Nachne Ka Mere Sang Mila Tujhe Mauka

Thomke Lagale Chaar Kisne Hai Roka

Aaj Saari Raat Aaj Saari Raat Aaj Saari Raat

Tujhko Nachake Ve Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Hye Kangana Vilayati Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Haay Kangna Vilayati

Hye Ni Haay Kangna Vilayati

Asmaan Ka Chand Mujhe Karta Salute Taare Kare Gulaami

Jaaye Jaha Bhi Ye Husan Kuwaara Munde Dete Salaami

Ego Shigo Shad De Tu Aevein Na Akad Ve Tu

Aake Nasdik Mera Haath Pakad Ve

Ego Shigo Shad De Tu Aevein Na Akad Ve

Aake Nasdik Mera Haath Pakad Ve

Ek Tujhko Hi Ek Tujhko Hi

Ek Tujhko Hi Ek Tujhko Hi

Ek Tujhko Hi Pass Bulaaye Re Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Hye Kangana Vilayati Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Haay Kangna Vilayati

Mere Hathon Mein Khanakta Jaaye Ve

Ae Kangna Vilayati

Hye Ni Haay Kangna Vilayati

Hye Ni Haay Kangna Vilayati