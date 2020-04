Song Lyrics of 'Khichdi' title song

Mehaka mehaka dana gham ka

Mehaka dana khushi ka

Dane mil gaye aise khil gaye

Ban gayi yhe zindagi jaise

Pyaari pyaari khichdi

Lo pak gayi dekho hamari khichdi

Hey khichdi tera kya kehna

Khane se lipstick bhi

Kharab nahi hoti bhisab

Kismat ki tu hai judwa behna

Kabhi banti to kabhi bigati baba

Kabhi achhi bahli

Main to apne baday par bhi

Khichdi hi kata hun cake kabhi nahi

To kabhi mushkil tujhe hai sehna

Blkul babuji jaisi

Kabhi beva kabhi dulhan

Kabhi yuawan kabhi bachpan

Kabhi mujhisi zinda dil bhi

Kaisi hai yeh hamari khichdi

Aye haalo haalo kahne hamari khichdi

Lo aa gyi sabko lubhne khichdi.