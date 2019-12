Song Lyrics of Laal Ghaghra by Good Newwz

Saari raat nachna!

Haaye tadpave (ho ho ho)

Saddi jaan kadd jave (ho ho ho)

Haaye tadpave, Saddi jaan kadd jave

Tera laal ghaghra

Haaye tadpave, Saddi jaan kadd jave

Tera laal ghaghra

Raatan di neend udaave

Billo ni tera...

Billo ni tera laal ghaghra

Billo ni tera laal ghaghra

Billo ni tera laal ghaghra

Aaha.. dhiknak dhiknak

Aaha.. dhiknak dhiknak

Gore gore mukhde pe kaala kaala surma

Gore gore mukhde pe kaala kaala surma

Tak takraava mainu kar na guroor na

Haaye!

Gore gore mukhde pe kalakala kalakala surma

Tak takraava mainu kar na guroor na

O nach ke nachaave, dil nu jalaave

Jo hile tera lak koi paave bach na

Let's get crazy!

Tennu tadpaave (ho ho ho)

Haaye lut jaave (ho ho ho)

Tennu tadpaave, haaye lut jaave

Mera laal ghaghra

Tennu tadpaave, haaye lut jaave

Mera laal ghaghra

Raatan nu neend naa aave

Haaye ni mera laal laal laal laal..

Haaye ni mera laal ghaghra haaye

Haaye ni mera laal ghagra

Billo ni tera laal ghagra

Billo ni tera laal ghagra

Mere laal ghaghre ch main heere lagwaye

Jadon ghuma lashkara aida hosh udaaye

Tere laal ghaghre ne kinne majnu banaaye

Jehde jehde piche lagge oh ta thokra hi khaye

Tere laal ghaghre ne kinne majnu banaaye

Jehde jehde piche lagge oh ta thokra hi khaye

Haaye ni mera laal ghaghra haaye

Haaye ni mera laal ghaghra

Raatan nu neend naa aave

Billo ni tera laal ghaghra

Billo ni tera laal ghaghra

Billo ni tera laal ghaghra

Billo ni tera laal ghaghra

Haaye ni mera laal ghaghra haaye

Billo ni mera laal ghaghra

Ho tera ghaghra ghaghra tera ghaghra

Ho tera ghaghra ghaghra tera ghaghra o

Ho tera ghaghra ghaghra tera ghaghra

Ho tera ghaghra...