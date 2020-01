Song Lyrics of Lagdi Lahore Di from STREET DANCER 3D

Kaala jaadu kardi aa

Teri akh sohniye

Poora London hilda

Hile jo tera lakk sohniye

Tu mundeya nu maarengi

Na aivein hass sohniye

Kehda pind shehar tera

Tu mainu dass sohniye

Oh lagdi

Oh lagdi Lahore di aa

Jis hisaab naal hassdi aa

Oh lagdi Punjab si aa

Jis hisaab naal takkdi aa

Kudi da pata karo

Kehde pind di aa

Kehde shehar di aa

Oh lagdi Lahore di aa

Jis hisaab naal hassdi aa

Kudi da pata karo

Pata karo, pata karo

Qaatil adaawan ton

Bachna main chaawan

Par bach vi na paawan

Ki karaan

Dilli da nakhra aa

Style mera wakhra aa

Impress na kadi hai

Mainu teri baat sohniye

Lakh koshish kar lai par

Main na set honiye

Tere vass di na main hoon

Tere vass di na main hoon

Tu kar trust sohniye

Hor kuchh baaki kehne ko

To chal dass sohniye

Akhiyan naal goli

Akhiyan naal goli maardi aa

Andaron pyar vi kardi aa

Oh lagdi Lahore di aa

Jis hisaab naal hassdi aa

Kudi da pata karo

Pata karo, pata karo