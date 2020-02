Song Lyrics of 'Lavkar Love Karuya' from Hacked

Tann mai mann mai

Aai shapath aag lagi hai..

Hallu hallu saanso pe

Saans chadhi hai..

Haaye tann mai mann mai

Aai shapath aag lagi hai

Hallu hallu saanso pe

Saans chadhi hai..

Dhak dhuk dhak dhuk hone lagi

Ishq che pyaas dekho badhne lagi

Aaja re aa… Aaja re aa.

Faltu ka chilman hata aaa…

Aata dullam dull..

Let us na do baby

Khullam khull…

Let us na do baby

Fullam full….

Let us na do baby

Love karo..love karo yaar…

Aata dullam dull..

Let us na do baby

Khullam khull…

Let us na do baby

Fullam full..

Let us na do baby

Love karo.. Love karo yaar…

Love karo.. Love karo yaar…

Dar matt pagal love mera legal

Maal khuleaam kar de..

Soch mat to much pyaar kar so much

Duniya jale toh jalu de..

Tu toh mera lover tujhko hi loving

Maala life long karu de..

Aaja mere close mein

Laila majnu pose me

Chall naa show off karenge..

Jagah bhi hai a-one

Idhar ich hai heaven

Settle ho ja re..

Time khoti naa kar

Special hai offer

Ready ho ja re..

Aata dullam dull..

Let us na do baby

Khullam khull…

Let us na do baby

Fullam full….

Let us na do baby

Love karo..love karo yaar…

Aata dullam dull..

Let us na do baby

Khullam khull…

Let us na do baby

Fullam full….

Let us na do baby

Love karo..love karo yaar…

Dullam dull

Khullam khull

Fullam full

Love karo….love karo yaar..

Dullam dull

Khullam khull

Fullam full

Love karo….love karo yaar..