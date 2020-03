Song Lyrics of LOCA by Yo Yo Honey Singh

Main hoon peeta sunn lo Senorita

Apni marzi se zindagi jeeta

Main hoon peeta sunn lo Senorita

Apni marzi se zindagi jeeta

Apna peg banao

Soda coke milao

Yo yo ka music bajao

Mujhe koyi mera ilaaj batao

Kisi ne na roka, kisi ne na toka

Baby main hoon aankhon ka dhoka

Mai hoon poora crazy in angrezi

Hila dunga duniya je ho gaya aukha

I’m going loca loca loca loca loca loca

I’m going loca loca loca loca loca loca

Na kari mainu aukha

Pila de coka coka coka coka coka coka

Pila de coka coka coka coka coka coka

Na kari mainu aukha

Coca loca loca loca

Na kari mainu aukha

Coca loca loca loca

Na kari mainu aukha

Raat ho gayi ae saare madira paan karo

Khatam hone na paye do do jaam bharo

Mere naam karo, mere naam karo

Jo bhi kaam karo sareaam karo

Mere naam karo, mere naam karo

Jo bhi kaam karo sareaam karo

O o o mujhe milane do

Peeni hai pilane do

O o o woofer bajane do

Dharti ko hilane do

Kisi ne na roka, kisi ne na toka

Baby main hoon aankhon ka dhoka

Mai hoon poora crazy in angrezi

Hila dunga duniya je ho gaya aukha

I’m going loca loca loca loca loca loca

I’m going loca loca loca loca loca loca

Na kari mainu aukha

Pila de coka coka coka coka coka coka coka

Pila de coka coka

Kya sochna hai logo ka

Daaru peele hoja loca

Sangeet bajta Yo Yo ka

To hilti hai poori nauka

Dharti pe party to dharti hil jayegi

Paani pe party to lehrein bhi aayengi

Jo main yeh naiya na paar lagaun

To kudiyan ghar kaise jayengi

Raat se ho gaya din

Peeke vodka cola gin

Baby body ko kar le spin

Jaise machhli tadpe paani bin

Tinak tinak dhin

Tinak tinak dhin

Machhli tadpe paani bin

Tinak tinak dhin

Kisi ne na roka, kisi ne na toka

Baby main hoon aankhon ka dhoka

Mai hoon poora crazy in angrezi

Hila dunga duniya je ho gaya aukha

I’m going loca loca loca loca loca loca

I’m going loca loca loca loca loca loca

Na kari mainu aukha

Pila de coka coka coka coka coka coka

Pila de coka coka coka coka coka coka

Yo Yo Honey Singh

Moody aan haaye main thoda moody aan

Yacht te chadh ke jatt udaunda guddiyan

Na kari mainu aukha

Moody aan haaye main thoda moody aan

Yacht te chadh ke jatt udaunda guddiyan

Yo Yo Honey Singh

Na kari mainu aukha

Loca