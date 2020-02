Song Lyrics of Mere Liye Tum Kaafi

Teri meri aesi jud gayi kahani

Ke jud jaata jaise do nadiyo ka paani

Mujhe aage tere saath behna hai

Jaana tumhe to hai ye baat jaani ke

Ae jindagi kese banti suhani

Mujhe har pal tere saath rehna hai

Tum kuch adhure se

Hum bhi kuch aadhe

Aadha aadha hum jo dono mila de

To ban jayegi apni ek jindgani

Ye duniya mile na mile hum ko

Khushiya bhaga dengi har gam ko

Tum saath ho phir kya baaki hai

Mere liye tum kaafi ho

Mere liye tum kaafi ho

Mere liye tum kaafi ho

Ek aasma ke hai hum do sitare

Ke takrate hai tutte hai bichare

Mujhe tumse par ye kehna hai

Chakke jo do saath chalte hai thode to

Gisne ragad ne mein chhilte hai thode

Par yun hi to katte hai kachche kinare

Ye dil jo dhala teri aadat mein

Shamil kiya hai ibadat mein

Thodi khuda se bhi maafi ho

Mere liye tum kaafi ho

Mere liye tum kaafi ho

Mere liye tum kaafi ho

Mere liye tum kaafi ho.