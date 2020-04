Song lyrics of Moscow Suka by Yo Yo Honey Singh

All the way from Moscow

Kat (Unh haan)

It's me Neha (ahaha..)

I love my Moscow suka

I love my Moscow suka

[Russian Vocals by Ekaterina Sizova]

Kruzhit vokrug vso bystrey

Ot tebya zhdu novostey

Bud' zhe so mnoy posmeley

No vso ravno ne nagley

Kruzhit vokrug vso bystrey

Ot tebya zhdu novostey

Bud' zhe so mnoy posmeley

No vso ravno ne nagley

English Meaning:

Spinning around faster

I'm waiting for news from you

Be bolder with me

But don't be impudent anyway

Spinning around faster

I'm waiting for news from you

Be bolder with me

But don't be impudent anyway

Yo Yo Honey Singh!

Tera good luck, tere te aa meri akh

Koka mein chadadu

Tera khaali khali lage nak

Patla ja lakk

Tenu lena billo godi chakk

Kalashnikov varga jatt

Russia ch paunda dhakk

[Russian]

Podnimi bokal v nebo

YA tvoya koroleva

English Meaning:

Raise a glass to the sky

I'm your queen

Turn the music on

Don't let me be alone

DJ hold on

My gangsta boy come on

Deek la ke pee lai aja gatt gatt oye

Daaru ton tu tauba kare kahda jatt aein

Mein keha deek la ke pee le

Aaja gatt gatt oye

Daaru ton tu tauba kare kahda jatt aein

I love my Moscow suka

I love my Moscow suka

I love my Moscow suka (yeah, aanh)

Aanh, I love my Moscow suka

Chadheya chand, chand

Gangsta' fun (fun)

Glock gun (gun)

Naal valaiti rann

Mere shaunk avalle ('valle)

Meri balle balle (balle)

Haterz, pozers nu rakha jutti thalle

Jatt sirre da shikari (aanh)

Gusse di bimari (aanh)

Geet likhaan khare (khare)

Mein Gall karaari

Meri black ferrari (aanh)

Naale chitti Lambo

Hor ki vikhava thonu chaddo rehndo

Laayi main yaari, (aanh)

Neeli dagaah, (aanh)

Ishq ch v na kade mili meinu wafaa

Vafah, sajah sala kauda nasha

Chaddo fuddu gallan veere

Peg paa, unh!

Deek la ke pee lai aja gatt gatt oye

Daaru to tu tauba kare kahda jatt aein

Mein keha deek la ke pee lai aja gatt gatt oye

Daaru to tu tauba kare kahda jatt aein

I love my Moscow, suka

[Russian]

Kruzhit vokrug vso bystrey

Ot tebya zhdu novostey

Bud' zhe so mnoy posmeley

No vso ravno ne nagley

Kruzhit vokrug vso bystrey

Ot tebya zhdu novostey

Bud' zhe so mnoy posmeley

No vso ravno ne nagley

I love my Moscow suka

I love my Moscow suka

I love my Moscow suka

I love my Moscow suka

Yo Yo Honey Singh!