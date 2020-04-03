  1. Home
  2. Song Lyrics
  3. Song Lyrics of Naam Hai Tera Taranhaara by Anuradha Paudwal

Song Lyrics of Naam Hai Tera Taranhaara by Anuradha Paudwal

Mahavir
Glamsham Editorial By Glamsham Editorial | 03 Apr 2020 18:30:33 IST

NAAM HAI TERA TARAN HARA
KAB TERA DARSHAN HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR

WO KITNA SUNDAR HOGA...(2)
WO KITNA SUNDAR HOGA...

TUMNE TARE LAKHO PRANI
YAHA SANTOH KI VANI HAI
TERI CHAVI PAR WOH MERE BHAGWANT
YAHA DUNIYA DEWANI HAI.(2)

BHAAV SE TERI WO HU JAGA CHAHU.(2)
JIVAN ME MANGAL HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR 
WO KITNA SUNDAR HOGA...(2)

SURAVAR MUNIVARA JINKE CHARAN ME
NISHADIN SHISH JUKATE HAI
JO GAATE HAI PRABHU KI MAHIMA
WO SAB KUCH PAA JATE HAI...(2)
APNE KASHT MITANE KO TERE..(2)

CHARANO KA VANDAN HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA..(2)

MANN KI MURATE LEKAR SWAMI
TERE CHARAN MEIN AAYE HAI,
HAM HAI BALAK, TERE JINAVARA
TERE HI GUNA GAATE HAI..(2)

BHAV SE PAR UTARNE KO TERE..(2)
GEETO KA SWAR-SANGAM HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA]..(2)

NAAM HAI TERA TARAN HARA
KAB TERA DARSHAN HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA

Related Topics

Song LyricsSong Lyrics of 'Still Be Friends' by G-Eazy ft. Tory Lanez, Tyga

Song Lyrics of 'Still Be Friends' by G-Eazy ft. Tory Lanez, Tyga

Song LyricsSong lyrics of Tumhari Yaad Ayee Hai by Goldie Sohel & Palak Muchchal

Song lyrics of Tumhari Yaad Ayee Hai by Goldie Sohel & Palak Muchchal

Song LyricsSong Lyrics of 'Too Late' by The Weeknd

Song Lyrics of 'Too Late' by The Weeknd

Song LyricsSong lyrics of Damn by Raftaar & Kr$Na

Song lyrics of Damn by Raftaar & Kr$Na

Song LyricsSong lyrics of Tum Ho by Shahzeb Tejani

Song lyrics of Tum Ho by Shahzeb Tejani

Song LyricsSong Lyrics of Mangal Bhawan Amangal Haari

Song Lyrics of Mangal Bhawan Amangal Haari

Song LyricsSong lyrics of Phir Na Milen Kabhi by Tulsi Kumar

Song lyrics of Phir Na Milen Kabhi by Tulsi Kumar

Song LyricsSong Lyrics of 'Last Time I Say Sorry' by Kane Brown & John Legend

Song Lyrics of 'Last Time I Say Sorry' by Kane Brown & John Legend

FeatureBarun Sobti and Surbhi Jyoti starrer 'Tanhaiyan' songs

Barun Sobti and Surbhi Jyoti starrer 'Tanhaiyan' songs