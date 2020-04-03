Song Lyrics of Naam Hai Tera Taranhaara by Anuradha Paudwal
NAAM HAI TERA TARAN HARA
KAB TERA DARSHAN HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA...(2)
WO KITNA SUNDAR HOGA...
TUMNE TARE LAKHO PRANI
YAHA SANTOH KI VANI HAI
TERI CHAVI PAR WOH MERE BHAGWANT
YAHA DUNIYA DEWANI HAI.(2)
BHAAV SE TERI WO HU JAGA CHAHU.(2)
JIVAN ME MANGAL HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA...(2)
SURAVAR MUNIVARA JINKE CHARAN ME
NISHADIN SHISH JUKATE HAI
JO GAATE HAI PRABHU KI MAHIMA
WO SAB KUCH PAA JATE HAI...(2)
APNE KASHT MITANE KO TERE..(2)
CHARANO KA VANDAN HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA..(2)
MANN KI MURATE LEKAR SWAMI
TERE CHARAN MEIN AAYE HAI,
HAM HAI BALAK, TERE JINAVARA
TERE HI GUNA GAATE HAI..(2)
BHAV SE PAR UTARNE KO TERE..(2)
GEETO KA SWAR-SANGAM HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA]..(2)
NAAM HAI TERA TARAN HARA
KAB TERA DARSHAN HOGA
JINKI PRATIMA ITNI SUNDAR
WO KITNA SUNDAR HOGA