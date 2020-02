Song Lyrics of Ooh La La from Shubh Mangal Zyada Saavdhan

Ooh la

Ooh la la

Ooh la

Oo la la

Jad DJ wala gaana romantic lagave

Baby mera mere pichhe pichhe aave

Kehnda couple dance kar laiye aaja

Te phir khinch ke oh mainu floor te laave

When you come to me and I come to you

Ve saare khende ooh la la

La la la la ooh

Ooh la la

La la la la ooh

Ooh la la

La la la la ooh

Ooh la

Ooh la la

Ooh la

Ooh la la

Sheela sheela sheela

Toone kurta dala dheela

Mera hua mijaaj rangeela bolo kyun, kyun

Tu kaun zile se aayi

Toone aate hi aag lagayi

Tere teri jawani bilkul oh, oh

When I say love you and

You say love you to

Ve saare khende ooh la la

La la la la ooh

Ooh la la

La la la la ooh

Ooh la la

La la la la ooh

Ooh la

Ooh la la

Ooh la

Ooh la la