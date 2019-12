Song Lyrics of Robinhood by Singga

Western Pendu..!

Singga Bolda Veere!

Ho Gal Sun Meri Fonkiyan Ni Rod’da

Paudi De Vichalo Dekhi Hadd Tod’da

Sadde Thode Hath Kade Nahio Jud’de

Fateh De Nishaan Laake Dekhi Jatt Mud De

Oh Vairi Ohde Bhajde Maure Maure

Oh Vairi Ohde Bhajde Maure Maure More

Aap Wekh Le Obama Wangu

Town Town Sair Kare

Oh Desi Jatt Kehar Kare

Bina Gallon Fire Kare

Mathe Vich Wajda Ae

Na Kade Bacheyan Naal Vair Kare

Oh Desi Jatt Kehar Kare

Bina Gallon Fire Kare

Mathe Vich Wajda Ae

Na Kade Bacheyan Naal Vair Kare

Ho Choti Da Khidaari Munda

Choti Utte Khaduga

Jutti Thalle Rakhu Jehda

Sir Bohta Chadhuga

Jutti Thalle Rakhu Jehda

Sir Bohta Chadhuga

Jutti Thalle Rakhu Jehda

Sir Bohta

Ho Labhde Ne Raah Saale

Sajje Khabbe, Sajje Khabbe

Ho Labhde Ne Raah Saale

Sajje Khabbe, Sajje Khabbe

Oh Mile Na Claim Kitte

Jinne Marzi Oh Pair Phade

Oh Desi Jatt Kehar Kare

Bina Gallon Fire Kare

Mathe Vich Wajda Ae

Na Kade Bacheyan Naal Vair Kare

Oh Desi Jatt Kehar Kare

Bina Gallon Fire Kare

Mathe Vich Wajda Ae

Na Kade Bacheyan Naal Vair Kare

Chhotu!

Ho Soch Badi Dungi Ae Te

Kamm Kare Att Ne

Karte Stand Billo Rakheya Aa Jatt Ne

Ho Galbaat Ode Naal

Dini Gall Honi Kitte

Galbaat Ode Naal

Dini Gall Honi Kitte

Lagde Nishaan Billo

Oh Munda Jitthe Jitthe Pair Dhare

Oh Desi Jatt Kehar Kare

Bina Gallon Fire Kare

Mathe Vich Wajda Ae

Na Kade Bacheyan Naal Vair Kare

Oh Desi Jatt Kehar Kare

Bina Gallon Fire Kare

Mathe Vich Wajda Ae

Na Kade Bacheyan Naal Vair Kare

O Patandara,

Je Sadde Naal Vair Karenga Na

Siddhi Narka Di Sair Karenga

Syaane Kehnde Ne

100 Sunaar Di Ek Lohaar Di

Je Singga Bolda Jaanda Na

Te Khatam Bhi Karna Jaanda

Chal