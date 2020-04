Ye to vo hai nahi.

Dekho inhe gaur se lagenge ye aur koi,

Jubaan se oh my my kitne pyaar hai,

Dilon mein u dont know vo angare hai,

Sophistication inki surname hai,

Baat ko seedhe jite ye saare hai.

Ek pal mein banti hai pal mein bigad ti hai.

You can't blame otherwise,

Sarabhai VS Sarabhai..