Song Lyrics of Shiv Ji Bihane Chale

Ho shivji bihaane chale

Paalki sajaayke

Bhabhuti lagaaye ke laa

O shivji bihaane chale

Paalki sajaayake

Baabhuti lagaaye ke

Paalki sajaayake laa

O jab shiv baabaa kare taiyaari

Kaike sakal samaan ho

Daine ag trishul viraaje

Naache bhut shaitaan ho

Brahmaa chale vishhnu chale

Lai ke ved puraan ho

Shakh chakra aur gadaa dhanushh lai

Chale shri bhagawaan ho

Aur ban than ke chale bom bholaa

Lie bhaang dhaatur kaa golaa

Bole ye haradam

Chale ladakaa paraai ke

Baabhuti lagaaye ke

Paalki sajaayake laa

Hoi aayi hoi aayaa

O maataa matadin par chachal li

Tilak jali lilaar ho

Kaalaa nag gardan ke niche

Vohu dilan phusakaar ho

Lotaa phek ke bhaag chalaili

Taavij nikhal lilaar ho

In ki sagi baahan kar go

Gauri rahi kunvaari ho

Kahe parvati samajhaayi

Batiyaa maano hamaro maai

Jai bharaile haan ham karmavaa lithaa ke

Baabhuti lagaaye ke

Paalki sajaayake laa

Om namahaa shivaay

Om namaah svaahaay

O jab shiv baabaa madavaa gaile

Holaa magalaa chaar ho

Baabaa padit ved vichaare

Holaa gussaa chaar ho

Bajarabati ki lagi jhaalari

Naagin ki adhikaar ho

Vij madavaa me naavan aili

Kare jhagan vadiyaar ho

E go naagin gile vidaai

Naavan giule chale baraati

Chale devataa thathaay ke

Baabhuti lagaaye ke

Paalki sajaayake laa

To komal rup dhare shiv-shakar

Khushi bhaye nar-naari ho

Raajahi naachan gaan karaaile

Ijjat rahe hamaar ho

Rahe var saathi shiv shakar se

Kehu ke na paaval paar ho

In ke jataa se gagaa bahali

Mahimaa agam apaar ho

Jai shiv shakar dhyaan lagaaye

In ke tino log dikhaaye

Kahe duhkh haran yahi

Chhado banovaa ke

Baabhuti lagaaye ke

Paalki sajaayake laa.