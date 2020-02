Can’t nobody do it any better

Than the way you do

Girl you got me caught up in my feelings

Because it’s all about you

Akhiyan ch paa ke ni tu surma surma

Sikheya tu dass kithon turrna turrna

Akhiyan ch paa ke ni tu surma surma

Sikheya tu dass kithon turrna turrna

Akhiyan ch paa ke ni tu surma surma

Sikheya tu dass kithon turrna turrna

Jehda suit tu paya aa, paya aa

Sab puchhde ne kithon milda aa

Kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Dekh dekh hoyi jaanda haal bura dil da aa

Ho kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Dekh dekh hoyi jaanda haal bura dil da aa

Kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Girl the way you walking around

You’re so inconsiderate

Everything you rocking girl

You know that I’m feeling it

It’s everything that you do to me

You break all the rules

You ain’t gotta play

You know the sun can shine

On you in the night and day

You put a hold on time

In a sudden give me chills without touching

All these things that you do to me

Saara panga teri gall wale til da aa

Kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Dekh dekh hoyi jaanda haal bura dil da aa

Ho kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Dekh dekh hoyi jaanda haal bura dil da aa

Tere surme ne lutt leya dil dil

Dil kehnda hunn kalli kitte mil mil

Tere surme ne lutt leya dil dil

Dil kehnda hunn kalli kitte mil mil

Ni jehda tere kol reh gaya

Rakhi mere dil da khayal

Ne vekhi kitte tod na devi

Guru da ho juga bura haal

Coz I’m stuck in the middle

A little and didn’t do anything

Didn’t even gimme a reason

But you still teasing me

But I gotta be and I wanna be with you baby

Ni jehda tere kol reh gaya

Rakhi mere dil da khayal

Ne vekhi kitte tod na devi

Guru da ho juga bura haal

Rab di sonh maamla dil da aa

Kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Dekh dekh hoyi jaanda haal bura dil da aa

Ho kaali teri gutt golmol lakk hilda aa

Can’t nobody do it any better

Than the way you do

Kaali teri gutt golmol lakk hilda aa