Song Lyrics of Tera Baap Aaya form Commando 3

Teetar ke aage do teetar

Teetar ke pichhe do teetar

Lekin sabse shyana wala

Jo jhaanke hai mann ke bheetar

Mann ke bheetar

Bolo kahan hai agla teetar

Tere pichhe main

Mere aage tu run-run

Kabhi aage tu

Kabhi pichhe main fun-fun

Dekhega jalwa ab to tu

With my gun-gun

Ek hi to bach ke niklega

Yeh to done-done

Knoch-knock

Tera baap aaya

Le tera baap aaya

Tere paapon ka hisaab aaya

Lajawab aaya, behisaab aaya

La-ilaaj aaya, tera shrap aaya

Tu bhagega, main daudnga

Tu daudega, main phodunga

Main phodunga, tu ro dega

Jab ro dega main hans dunga

Tera saaya tere pichhe hai

Kya paaya hai jo khoyega

Teri hi kaali karmi ka hai phal

Jo tu hi bhugtega

Tere pichhe main

Mere aage tu run-run

Kabhi aage tu

Kabhi pichhe main fun-fun

Dekhega jalwa ab to tu

With my gun-gun

Ek hi to bach ke niklega

Yeh to done-done

Aaya, lajawab aaya

Aaya, behisaab aaya

Tera baap aaya

Le tera baap aaya