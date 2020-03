Song Lyrics of Tujhe Rab Mana from Baaghi 3

Oh Yaara, Yaara Ve

Lamba Safar Hai Humko Kya Dar Hai

Haste Haste Kat Jayega

Pairon Mein Tere Jo Kaata Chubhe Toh

Dard Yeh Baatein Batt Jaayega

Tu Jo Kahe Toh Tere Liye Main

Haar Jaaun Hazar Jahaan

Tere Jaisa Yaar Kahaan

Tujh Mein Basi Hai Meri Jaan

Bhai Hai Mera Tu Magar

Maine Tujhe Rab Mana

Tere Jaisa Yaar Kahaan

Tujh Mein Basi Hai Meri Jaan

Bhai Hai Mera Tu Magar

Maine Tujhe Rab Maana

Jeet Mein The Sang Saare

Haar Mein Tha Tu Hi Khada

Jeet Mein The Sang Saare

Haar Mein Tha Tu Hi Khada

Mere Liye Duniya Se Tu Hi Lada

Tu Jo Kahe Toh Kadmon Mein Tere

Main Bichha Dunga Sau Aasmaan

Tere Jaisa Yaar Kahaan

Tujh Mein Basi Hai Meri Jaan

Bhai Hai Mera Tu Magar

Maine Tujhe Rab Mana

Tere Jaisa Yaar Kahaan

Tujh Mein Basi Hai Meri Jaan

Bhai Hai Mera Tu Magar

Maine Tujhe Rab Maana

Teri Mohabbat

Teri Yaari Kasam Li Maine

Teri Heefaazat Ke Naam

Yeh Saansein Ki Maine

Tu Hi Raasta, Mera Pata

Tujhse Juda May Lapata

Ik Tu Meri Pechaan Hai

Tujhse Juda Main Lapata

Main Lapata

Tu Jo Kahe Toh Seh Lunga Yaara

Hanss Hanss Ke Saare Tufaan

Tere Jaisa Yaar Kahaan

Tujh Mein Basi Hai Meri Jaan

Bhai Hai Mera Tu Magar

Maine Tujhe Rab Maana

Tere Jaisa Yaar Kahaan

Tujh Mein Basi Hai Meri Jaan

Bhai Hai Mera Tu Magar

Maine Tujhe Rab Maana

Oh Yaara, Yaara Ve..