Song Lyrics of 'Yaara Teri Yaari' by Darshan Raval

Tu hi hai bas tu hi hai

Meri har hasi mein tu hi hai

Tu hi hai bas tu hi hai

Har lamhe mein aur saal mein

Tu hi hai bas tu hi hai

Mere ghamm khushi mein tu hi hai

Tu hi hai bas tu hi hai

Teri dosti har haal mein

Agar mudke dekhun jo main zara

To kabhi na raha tujhse juda

Yaara teri yaari

Umra saari sath hai x

Bin kahe sab

Sunn leta hai mera yaar

Dard se khushiyan

Chunn leta hai mera yaar

Duniya se ladd jata hai mere liye

Lekin mujhse haar jata hai mera yaar

Agar mudke dekhun jo main zara

To kabhi na raha tujhse juda

Yaara teri yaari

Umra saari sath hai