Song Lyrics of Yahi Raat Antim Yahi Raat Bhari - Ramayan

Yehi raat antim yahi raat bhari bas

Ek raat ki ab kahani hai saari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Nahi bandhu bandhav na koi sahayak

Akela hai lanka me lanka ka nayak

Sabhi ratna bahumulya rad me gavaye

Lage ghav aise ki bhar bhi na paaye

Dashanan ishi soch me jagata hai

Ye jo ho raha hai usaka parinam kya hai

Ye baaji abhi tak na jeeti na hari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Ho bhagavaan manav to samjhega itana

Ki manav ke jeevan me sangharsh kitana

Vijaya antatah dharm veero ki hoti

Par itana sahaj bhi nahi hai ye moti

Bahut ho chuki youdh me byarth hani

Pahuch jaye paridaam tak ye kahani

Vachan purd ho devata hum sukhari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Samar me sada ek hi paksh jeeta

Jay hogi mandodari ya to sita

Bishya maag se usaki lali mitegi

Koi ek hi kal suhagan rahegi

Bhala dharama se paap kab tak ladega

Ya jhukana padega ya mitana padega

Bicharo me mandodari hai bechari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Ye ek raat mano yugo se badi hai

Ye sita ke dheeraj ki antim ghadi hai

Pratiksha ka bish aur kitana piyegi

Bina prad ke deh kaise jiyegi

Kahe ram ram ab ram aa to ram bhi jaao

Dikhayo darash ab to na itana rulao

Ki ro ro ke mar jaaye sita tumhari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Bas ek raat ki ab kahani hai sari

Yehi raat antim yahi raat bhari

Yehi raat antim yahi raat bhari