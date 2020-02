Song Lyrics of Yeh Dooriyan from Love Aaj Kal

Sach kahun to honth jalte mere

Chup rahun to saans hi naa aaye

Mushkil hai bahut hi

Ab chhupana ya batana

Zyaada paas aana

Hai asal mein door jana

Mere sath mere

Zakhm bhi hain dard bhi hain

Jinse hai bigadta

Jo bhi chahun main banana

Mujhe nazdeekiyon se meri

Yeh dooriyan

Yeh dooriyan

Na shikayat hai tujhe

Shikayat na mujhe

Magar doori hai

Kya bhala roke humein

Badhe na kyun kadam

Agar doori hai

Poochhun tere baare

Chadhte din se shaam se bhi

Na hai chain teri yaad se bhi

Naam se bhi

Aisa kyon hua hai

Yeh pata hai jaante hain

Tujhse bhi mohabbat

Hai mohabbat kaam se bhi

Yoon hi nazdeekiyon mein rahi

Yeh dooriyan

Yeh dooriyan

Yeh dooriyan

Yeh dooriyan