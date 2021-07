Akshay Kumar and Nupur Sanon -Filhaal2 Mohabbat song lyrics

Adv.

Singer & Music: B Praak

Lyrics: Jaani

Featuring: Akshay Kumar, Nupur Sanon, and Ammy Virk

Ik Baat Batao To Yaadon Mein Marte Ho

Kya Tum Hamse Ab Bhi Mohabbat Karte Ho

Ik Baat Batao To Yaadon Mein Marte Ho

Kya Tum Humse Ab Bhi Mohabbat Karte Ho

Tum Jinke Ho Abhi Unke Baare Batana

Kya Aata Hai Unko Tumhe Chup Karana

Tum Jinke Ho Abhi Unke Baare Batana

Kya Aata Hai Unko Tumhe Chup Karana

Jaani Ne Ro Ro Ke Samandar Bhar Diye

Kya Tum Bhi Ro Ro Ke Nadiyan Bharte Ho

Ik Baat Batao To Yaadon Mein Marte Ho

Kya Tum Hamse Ab Bhi Mohabbat Karte Ho

Ho Meri Is Gall Da Koi Jawab Dede Na

Eh Khud Nu Sawal Baar Baar Karaa Main

Ve Khud Nu Sawal Baar Baar Karaa Main

Main Pyaar Karaa Ohnu Jo Pyaar Kare Mainu

Ya Ohda Hoja Jihde Naal Pyaar Karaa Main

Ya Ohda Hoja Jihde Naal Pyaar Karaa Main

Itna Farak Meri Aur Unki Mohabbat Mein

Hum Tumse Darte The Tum Unse Darte Ho

Ik Baat Batao To Yaadon Mein Marte Ho

Kya Tum Humse Ab Bhi Mohabbat Karte Ho

Wo Kon Hai Mujhse Puche

Meri Humsafar Har Baari

Ho Tere Naam Se Pukaar Baithe

Usey Kayi Baari

Ho Tere Naam Se Pukaar Baithe

Usey Kayi Baari

Jo Hum Tere Na Hue Unke Bhi Honge Na

Hum Vaada Karte Hai Kya Tum Bhi Karte Ho

Ik Baat Batao To Yaadon Mein Marte Ho

Kya Tum Humse Ab Bhi Mohabbat Karte Ho

Ho Itna Na Karo Tum Yaad

Ke Dil Todna Pad Jaaye

Hum Jiske Hai Abhi Usey Chhodna Pad Jaaye

Itna Na Karo Tum Yaad

Ke Dil Todna Pad Jaaye

Hum Jiske Hai Abhi Usey Chodna Pad Jaaye

Tumhe Jo Bhi Kehna Hai Keh Do

Itna Kyu Darte Ho

Tum Humpe Jyada Marte The

Ya Unpe Marte Ho

Main Ab To Chala Gaya Hu

Ab To Jawab Do

Kya Tum Humse Ab Bhi

Mohabbat Karte Ho