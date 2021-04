Ala Ga Padwa – Marathi Gudi Padwa Song lyrics

Adv.

Ujadala nabh taar vaar bhirbhir gaat aal ji

Navya navya baai disaach ga

Man he aanadun gel ji

Soneri pahaat navya sapnachi vaat Man he annadun gel ji

Man he annadun gel ji He shimpdun mativar panyacha ga sada

Dis pahilya chitracha ala ga padwa

Baai gaMan he annadun gel ji

Man he annadun gel jiGathichya tya maala baai limbach te len

Sajlaya angavar shrungarach son

Manaat ya bandhl me sukhach toran

Bhalamandi kunkuvachya maticha ga gandh

Maticha ga gandhHirvya pivlya dadicha ga san h madhva

Dis pahilya chitracha ala ga padwa

Baai gaMan he annadun gel ji

Man he annadun gel ji