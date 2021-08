BellBottom – Sakhiyan2 Song Lyrics starring Akshay Kumar and Vaani Kapoor

- Advertisement -

Song name: Sakhiyan2.0

Composer: Maninder Buttar

Music: Maninder Buttar & Tanishk Bagchi

Singer: Maninder Buttar & Zara Khan

Lyrics: Babbu, Maninder Buttar & Tanishk Bagchi

Check out song lyrics of Sakhiyan2 from BellBottom starring Akshay Kumar and Vaani Kapoor

- Advertisement -

Sakhiyan ne mainu mehne maardi aan

Uddiyan ne channa gallan pyar diyan

Sakhiyan ne mainu mehne maardi aan

Uddiyan ne channa gallan pyar diyan

Shaam nu kithe kihde naal hona aan

Vekhiyan main photoan ve car diyan

- Advertisement -

Mainu dar jeha lagda ae

Dil tutt na jaaye bechara

Tere yaar bathere ne

Mera tu hi ae bas yaara

Tere yaar bathere ne

Mera tu hi ae bas yaara

Chup chup ke teri khabar main rakhta

Ik tere naal hi to pyar main karta

Pyar main karta pyar main karta

- Advertisement -

Jab main akele mujhe yaad teri aati hai

Jhoothi jhoothi baatein teri

Mujhko satati hai

Kabhi kabhi filman

Kabhi kabhi filman dikha deya kar

Ho kabhi kabhi mainu vi ghuma leya kar

Kabhi kabhi filman dikha deya kar

Ho kabhi kabhi mainu vi ghuma leya kar

Tujhse kabhi jo rooth jaun ik baar

Aake mujhe tu mana liya kar

Tu jis gall ton roke

Main gall na karaan dobara

Tere yaar bathere ne

Mera tu hi ae bas yaara

Tere yaar bathere ne

Mera tu hi ae bas yaara

Kari na please aisi gall kise naal

Ajj kise naal ne jo kal kise naal

Tere naal hona ae ghuzara jatti da

Mera nahio hor koyi hal kise naal

Ik passe tu Babbu

Ik passe ae jag saara

Tere yaar bathere ne

Mera tu hi ae bas yaara

Tere yaar bathere ne

Mera tu hi ae bas yaara

Ik tu hi ae

Ik tu hi ae bas yaara

Tu hi ae

Ik tu hi ae bas yaara