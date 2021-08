- Advertisement -

Song: Bhai Bhai

Music: Lijo George – Dj Chetas

Singer: Mika Singh

Lyrics: Manoj Muntasir

Music Production: Lijo George

Mix & Mastered: Eric Pillai At Future Sound Of Bombay

Mix Assitant Engineers: Michael Edwin Pillai

Chorus: Arun Ingle & Team

Recorded: Yrf And T Series Studio

Recording Engineers: Abhishek & Surajit Ghosh

Music Label: T-Series

Check out the song lyrics of Bhai Bhai

Ho ghore pe ungli hain

Bach ke nikal le

Ghore pe ungli hain

Banda e jangli hain

Beta sambhal le

Banda e jangli hain

Ghore pe ungli hain

Bach ke nikal le

Ghore pe ungli hain

Banda e jangli hain

Beta sambhal le

Banda e jangli hain

Sheron ke pair se

Bhagle tu bhagle balle haan

Bhai bhai, bhai bhai

Ho bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhai bhai, bhai bhai

Ho paida jisne kiya

Usne jamane mein humein

Jigra dekh ke sambhal jaa

Heere moti koyi mange

Koyi mange mahal

Hum ne manga kaleja

Chhati hai chappan ki

Naap le tu naap le lalle

Bhai bhai, bhai bhai

Ho bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhala mori rama

Bhala tari rama

Bhala mori rama

Bhala tari rama