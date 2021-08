Bhuj: The Pride Of India – Hanjugam Song Lyrics starring Ajay Devgn & Pranitha Subhash

- Advertisement -

Song: Hanjugam

Movie: Bhuj: The Pride Of India

Singer: Jubin Nautiyal

Lyricist: Devshi Khanduri

Music: Gourov Dasgupta

Music label: T-Series

Starring: Ajay Devgn & Pranitha Subhash

Director: Abhishek Dudhaiya

Producer: Bhushan Kumar, Ginny Khanuja, Krishan Kumar, Kumar Mangat Pathak, Bunny Sanghavi, Vajir Singh & Abhishek Dudhaiya

Check out the song lyrics of Hanjugam

- Advertisement -

Baatuni Ankhiyaan

Kardi Ae Batiyaan

Ishq Hua Ho Gaya

Teri Yeh Ankhiyaan

Kaali Kaali Ratiyaan

Dil Ye Gaya Lo Gaya

- Advertisement -

Meri Sonh Hai Tujhko

Sonh Hai Tujhko

Rabb Da Hai Vaasta

Tu Hanju Menu Dede

Hansi Meri Tu Laija

Tu Jag Nu Bhula Ke

Tu Naal Mere Behja

- Advertisement -

Tu Hanju Menu De De

Hansi Meri Tu Leja

Tu Jag Nu Bhula Ke

Tu Naal Mere Behja

Tu Naal Mere Behja

Kate Na Kate Tere Bin Ek Pal

Kya Mujhe Ho Gaya

Vekhu Na Tujhe Dhadkan Utre

Dil Yeh Kahan Kho Gaya

Tu Hassda Te Din Chadhda Ae

Rabb Di Tu Hai Dua

Takdeer De Likhe Ho Gaye Sake

Jab Se Tu Mil Gaya

Meri Sonh Hai Tujhko

Sonh Hai Tujhko

Rabb Da Hai Vaasta

Tu Hanju Menu Dede

Hansi Meri Tu Laija

Tu Jag Nu Bhula Ke

Tu Naal Mere Behja

Tu Hanju Menu Dede

Hansi Meri Tu Laija

Tu Jag Nu Bhula Ke

Tu Naal Mere Behja

Tu Naal Mere Behja