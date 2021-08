- Advertisement -

Song : Zaalima Coca Cola

Singer : Shreya Ghoshal

Movie : Bhuj The Pride Of India

Music : Tanishk Bagchi

Lyrics: Vayu

Feat : Nora Fatehi

Zaalima Coca Cola Lyrics from Bhuj: The Pride Of India

Arre chali chali

Haaye kidhar chali

Arre oh manchali

Oh anaarkali

Aise lachak lachak ke

Matak matak ke bhatak rahi tu gali

Tere thumke pe jhumke

Jhoom jhoom ke

Dil mein uthaye khalbali

Chaandi jaisa rang hai mera

Sone jaise baal

Khabar meri saari duniya ko

Tu hi na poochhe haal

Haan chaandi jaisa rang hai mera

Sone jaise baal

Khabar meri saari duniya ko

Tu hi na poochhe haal

Tujh bin tanha pad gayi main

Haaye pyasi hi mar gayi main

Tuodi si thandak mere bhi

Kaleje ko dil de

Zaalima Coca Cola pila de

Zaalima Coca Cola pila de

Aag toone jo lagayi bujha de

Zaalima

Kaahe ko aise roke dil bekaar ji

Teri hi khaatir

Baithi hoon main taiyar ji

Maangun na gehna tujhe heera moti wala

Kaahe kahun ki koyi joda sila de

Zaalima

Zaalima Coca Cola pila de

Zaalima Coca Cola pila de

Aag toone jo lagayi bujha de

Zaalima

Zaalima Coca Cola pila de

Zaalima Coca Cola pila de

Aag toone jo lagayi bujha de

Zaalima