Bunty Aur Babli 2 Title Track Song Lyrics starrring Saif Ali Khan, Rani Mukerji, Siddhant Chaturvedi and Sharvari

Song: Bunty Aur Babli 2

Singer: Siddharth Mahadevan

Rap: Written & Sung by BOHEMIA

Music: Shankar-Ehsaan-Loy

Lyrics: Amitabh Bhattacharya

Check out the song lyrics of Bunty Aur Babli 2 Title Track starrring Saif Ali Khan, Rani Mukerji, Siddhant Chaturvedi and Sharvari

Let’s Go!

Yeah!

Ladies & Gentlemen

Finally Your Favorite Jodi

Is Back!

Badlan Jahan Badli Sarkaar Hai

Noto Ke Bhi Badle Prakar Hai

Dekho Magar 16 Sawan Baad Bhi

Tedhe Ke Yeh Tedhe Hi Kirdaar Hai

Bhale Chanda Sooraj

Ik Din Istifa Dede

Par Bhaiya Honge Yeh

Retire Na Kabhi

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Inki Jodi Mashallah

Ab Bhi Hai Salamat Yaaron

Oh Ho Oh Ho

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Ab Bhi Karna Jaane

Ache Acho Ki Hajamat Yaaron

Oh Ho Oh Ho Oh Ho

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Jaise Software Ki Latest Update

Feature Saare New

Arey Jodi Hai Pehle Se Hit

Ab Aa Gaya Version 2

Jab Chahein Raton Mein Kare Sawera

Sidhe Tera Angana Tedha

International Worldwide

Humein Rok Na Payega Tera Ghera

Life Ab Luxury

Rakhi Har Taale Ki Master Key

Swag Out This Is A Rap-star

Humein Follow Pop Rasi

Click Click Click Star

Guess Who Is Back

Dushmano Ko Hua Heart Attack

Haan Pichhe Pichhe Duniya Jaise

Bunty Babli Celebrity

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Inki Jodi Mashallah

Ab Bhi Hai Salamat Yaaron

Oh Ho Let’s Go

Oh Ho Let’s Go

Bunty Aur Babli

Bunty Aur Babli

Ab Bhi Karna Jaane

Ache Acho Ki Hajamat Yaaron

Oh Ho Oh Ho Oh Ho

Drop The Beat!

Yeah!

Bunty Aur Babli

Let’s Go!

Bunty Aur Babli.