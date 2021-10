Hum Do Hamare Do – Bansuri Song Lyrics starrring Rajkummar Rao and Kriti Sanon

- Advertisement -

Song Name – Bansuri Song

Movie – Hum Do Hamare Do

Singer – Asees Kaur, IP Singh, Dev Negi, Sachin Jigar

Check out the song lyrics of Bansuri from Hum Do Hamare Do starrring Rajkummar and Kriti Sanon.

Pichhe Pichhe Aunda

Meri Chaal Vehnda Aaye

Jutti Ve Kasuri Meri

Ohvi Lainda Aaye

Tere Mere Vich Channa

Honi Nahi Gudmaaye

Haaye Siyapa Hoye Siyapa

Honi Nahi Gudmaaye

Lambo Laike Aawan Gehdi Maara

Tere Pichhe Pichhe

Makeup Mita Ke Aaja

Oh Mutiyaran Niche Niche

Chakkar Mein Tere

Meri Heartbeat Mein Vajjdi Bansuri

Vajjdi Bansuri

Bajao!

I Am Feeling Very Very

Shy Shy Shy Shy

I Am Feeling Very Very Shy Shy

Tu Nach Ke Dikha De Jatt’ni

I Am Feeling Very Very

Shy Shy Shy Shy

I Am Feeling Very Very Shy Shy

Ni Ek Teri Akh Kashni Oye

Oh Gallan Goriyan Vich Painde Toye Ne

Issh Issh Karde Mere Aashiq Hoye Ne

Ho Gallan Goriyan Vich Painde Toye Ne

Issh Issh Karde Mere Aashiq Hoye Ne

Ho Sau Sau Baari Chaahe

Mar Jaaye Aashiq Marjaane

Main Taan Rahwan Kuwari

Nave Zamane Mein

Main Taan Rahwan Kuwari

Nave Zamane Mein

Sun Zaalima Ve Teri Boli

Love You Tikhi Tikhi

Tere Aage Lagdi Ae

Rihanna Vi Fikki Fikki

Chakkar Mein Tere

Meri Heartbeat Mein Vajjdi Bansuri

Vajjdi Bansuri

Bajao!

I Am Feeling Very Very

Shy Shy Shy Shy

I Am Feeling Very Very Shy Shy

Tu Nach Ke Dikha De Jatt’ni

I Am Feeling Very Very

Shy Shy Shy Shy

I Am Feeling Very Very Shy Shy

Ni Ek Teri Akh Kashni Oye